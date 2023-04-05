  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За восемь месяцев петербургские мосты развели более 2 тыс. раз
Сегодня, 14:59
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За восемь месяцев петербургские мосты развели более 2 тыс. раз

0 0

По количеству разводок лидерами стали Дворцовый и Благовещенский мосты.

Мосты Петербурга в навигацию этого года развели 2,2 тыс. раз, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Итоги подвели в ГБУ "Мостотрест". Навигационный период для разводки переправ на Неве, Большой и Малой Неве завершится 30 ноября, а на рукавах Невы он закончился еще 15 числа. 

По количеству разводок лидерами стали Дворцовый и Благовещенский мосты – 399 и 373 соответственно, а также Володарский мост. На его счету 331 разводка. Все три переправы – первые или последние в черте Северной столицы для большинства кораблей и судов, которые ведут в Ладожское озеро или Финский залив. 

Теперь до весны петербургские мосты будут разводить только по технической необходимости. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: навигационный период, петербургские мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии