За восемь месяцев петербургские мосты развели более 2 тыс. раз

По количеству разводок лидерами стали Дворцовый и Благовещенский мосты.

Мосты Петербурга в навигацию этого года развели 2,2 тыс. раз, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Итоги подвели в ГБУ "Мостотрест". Навигационный период для разводки переправ на Неве, Большой и Малой Неве завершится 30 ноября, а на рукавах Невы он закончился еще 15 числа.

По количеству разводок лидерами стали Дворцовый и Благовещенский мосты – 399 и 373 соответственно, а также Володарский мост. На его счету 331 разводка. Все три переправы – первые или последние в черте Северной столицы для большинства кораблей и судов, которые ведут в Ладожское озеро или Финский залив.

Теперь до весны петербургские мосты будут разводить только по технической необходимости.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"