Ночью 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы

Так, речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

В Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Так, речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. В последние годы эти переправы разводились нечасто. А в 2024 году общее число разводок трех мостов – 12, половина из них была технической.

Период разводки мостов, которые расположены на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.

За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы рассказывали о том, что ночью 19 октября в Петербурге состоялось закрытие звукового шоу "Поющие мосты".

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"