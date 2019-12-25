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Ночью 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы
Сегодня, 8:53
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Ночью 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы

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Так, речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

В Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября завершился период разводки мостов на рукавах Невы, сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест". 

Так, речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. В последние годы эти переправы разводились нечасто. А в 2024 году общее число разводок трех мостов – 12, половина из них была технической. 

Период разводки мостов, которые расположены на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. 

За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки. 

Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест" 

Ранее мы рассказывали о том, что ночью 19 октября в Петербурге состоялось закрытие звукового шоу "Поющие мосты". 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест" 

Теги: разводка мостов, рукава невы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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