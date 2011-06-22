В ночь с 18 на 19 октября в Петербурге пройдет закрытие звукового шоу "Поющие мосты"

В этом году Дворцовый мост разводили под музыку 46 раз.

В ночь с 18 на 19 октября в Петербурге пройдет закрытие девятого сезона звукового шоу "Поющие мосты". Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Дворцовый мост в последний раз в этом году разведут под музыку великих русских композиторов. Финал сезона посвятят сразу нескольким датам:

– 225-летию со дня рождения Пушкина,

– 213-ой годовщине Царскосельского лицея, в котором учился поэт,

– 30-летию петербургского парламента.

В этом году Дворцовый мост разводили под музыку 46 раз, более 500 минут классическая музыка звучала над ночной Невой, жители и гости города увидели 24 лазерные проекции на разведенном полотне моста.

На прошлой неделе мост разводили под музыку из фильма "Человек-амфибия".

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Фото: Мостотрест