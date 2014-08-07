Дворцовый мост разведут под музыку из фильма "Человек-амфибия"

Традиционно мероприятие начнется с Гимна Великому городу, написанного Рейнгольдом Глиэром.

В эти выходные жители и гости Петербурга смогут снова насладиться произведениями композитора Андрея Петрова на звуковом шоу "Поющие мосты". Зрителей ожидает музыка из культовых фильмов и творений, занявших прочное место в отечественной художественной культуре, пишет "Петербургский дневник".

Традиционно мероприятие начнется с Гимна Великому городу, написанного Рейнгольдом Глиэром. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье зрители смогут услышать произведения Народного артиста СССР, петербургского композитора Андрея Петрова. В программе – музыка из фильма "Мой добрый папа", балета "Сотворение мира", знаковое произведение, звучащее в фильме "Человек-амфибия", императорский вальс из "Бедного, бедного Павла" и увертюра из ленты "Укрощение огня".

Напоминаем, что шоу "Поющие мосты" организовано при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Фото: Piter.TV