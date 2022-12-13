В Петербурге 10 апреля стартует навигационный период

С 10 марта специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" провели более 60 технологических разводок.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге стартует навигационный период и начинается разводка мостов. По постоянному графику будут разводиться мосты на Неве. С 20 апреля – и переправы на Большой Невке. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С 10 марта специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" провели более 60 технологических разводок. График разводки мостов в 2023 году остался без изменений. Два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов через Большую Невку производится по предварительной заявке за двое суток.

Актуальный график разводки мостов представлен в бесплатном мобильном приложении "Мосты Петербурга" и на информационном портале "Мостотреста".

Фото: Piter.tv