На Биржевой мост вернулись перила с трезубцами

Отличительным элементом ограждения Биржевого моста является трезубец Нептуна, характеризующий Петербург как морскую столицу России.

Специалисты завершили монтаж восстановленного перильного ограждения Биржевого моста. Перила высотой 1,1 м реставрировались в мастерских АО "ПО Возрождение" – подрядчика капитального ремонта переправы. Часть звеньев чугунного ограждения, не подлежащая реставрации, была воссоздана на металлургическом производстве в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотреста".

Отличительным элементом ограждения Биржевого моста является трезубец Нептуна, характеризующий Петербург как морскую столицу России. В мастерские было перевезено 428 метров чугунного ограждения. Металл за 60 лет эксплуатации в агрессивных климатических условиях истончился и требовал обновления.

Сейчас главной задачей подрядчика остается подготовка разводного механизма Биржевого моста к навигационному периоду. Работы ведутся во внутренних помещениях Биржевого моста. В рамках общего графика на переправе проводятся технологические разводки.

Биржевой мост был закрыт на капремонт в октябре 2021 года. Открытие обновленного моста станет подарком для петербуржцев к 320-летнему юбилею города.

Фото: Мостотрест