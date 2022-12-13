В "Мостотресте" рассказали о технологических разводках мостов с 14 по 18 марта

Мероприятия проводятся для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролётов к работе в навигационный период.

СПб ГБУ "Мостотрест" проводит техразводки мостов через Неву и Малую Неву. Так, в период с 14 по 18 марта мероприятия затронут мост Александра Невского и Биржевой мост. Подробности приводит пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Мост Александра Невского будет разводиться в ночи на 14, 15 и 17 марта в период с 2:20 до 5:10. Кроме того, в связи с работами на гидравлическом приводе Биржевого моста переправу закроют на период с 14 по 18 марта с 1:00 до 5:45.

Добавим, что мероприятия проводятся для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролётов к работе в навигационный период.

Ранее мы сообщили о том, что в КГИОП согласовали подземный переход у Биржевого моста.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга