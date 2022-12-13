В КГИОП согласовали подземный переход у Биржевого моста

Переход будет расположен под площадью Академика Лихачева.

Во вторник, 7 марта, стало известно, что КГИОП согласовал заключение на строительство подземного пешеходного перехода у Биржевого моста в Петербурге. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Переход будет расположен под площадью Академика Лихачева. Контракт на проектирование и строительство заключили еще в сентябре 2022 года. По предварительным данным, работы должны завершить не позднее конца октября 2024 года. По данным "Фонтанки" большая часть работ синхронизирована с ремонтом Биржевого моста. КРТИ уточняет, что строительство ведётся вне границ объектов культурного наследия.

Возведением подземного перехода занимается компания "Возрождение", которая ранее ремонтировала Биржевой мост. Переправу открыли для движения транспорта в ноябре.

Ранее МЧС: сильный снег и метель ожидается 8 марта в Петербурге. Ночью будет морозно, до -10 градусов, а утром снег, ветер до 8-13 метров в секунду и метель даже. Температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.

Фото: Piter.tv

