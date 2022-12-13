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МЧС: сильный снег и метель ожидается 8 марта в Петербурге
Сегодня, 19:04
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МЧС: сильный снег и метель ожидается 8 марта в Петербурге

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Ночью будет морозно, до -10 градусов, а утром снег, ветер до 8-13 метров в секунду и метель даже. Температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.

В Петербурге 8 марта ожидается ухудшение погода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. 

По прогнозам синоптиков, ожидается метель и сильный снег. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о январской погоде в среду. Как отмечает специалист, ночью будет морозно, до -10 градусов, а утром снег, ветер до 8-13 метров в секунду и метель даже. Температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.

Ранее Мишустин в преддверии 8 Марта признался, что с женщинами ему работать легче. Глава кабмина РФ рассказал об отношении к женщинам в правительстве.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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