МЧС: сильный снег и метель ожидается 8 марта в Петербурге

Ночью будет морозно, до -10 градусов, а утром снег, ветер до 8-13 метров в секунду и метель даже. Температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.

В Петербурге 8 марта ожидается ухудшение погода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По прогнозам синоптиков, ожидается метель и сильный снег. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал о январской погоде в среду. Как отмечает специалист, ночью будет морозно, до -10 градусов, а утром снег, ветер до 8-13 метров в секунду и метель даже. Температура воздуха повысится днем до 0…-2 градусов.

Ранее Мишустин в преддверии 8 Марта признался, что с женщинами ему работать легче. Глава кабмина РФ рассказал об отношении к женщинам в правительстве.

Фото: Piter.tv

