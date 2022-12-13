Мишустин в преддверии 8 Марта признался, что с женщинами ему работать легче

Глава кабмина РФ рассказал об отношении к женщинам в правительстве.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в преддверии 8 Марта признался в том, что с женщинами ему работать легче. Премьер-министр страны пояснил, что считает женщин образцом профессионального отношения к работе. Таким образом чиновник ответил на вопрос одной из сотрудниц хлебобулочного предприятия "Черемушки" в Москве о том, какое соотношение представительниц прекрасного пола и мужчин, работающих в кабинете министров. Гость напомнил о том, что во времена его работы в ФНС женщины-сотрудники были для него примером профессионального отношения к делу.

Много женщин в аппарате правительства, в департаментах. Женщина более усидчива, спокойна, неконфликтна. Иногда, я бы сказал, более профессиональна, в том числе в выполнении рутинных вещей, где мужчина может быть иногда нетерпелив. Михаил Мишустин, премтер-министр РФ

Мишустин считает, что объем урожая зерна позволит России увеличить потребление.

Фото и видео: Правительство России