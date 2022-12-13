Мишустин считает, что объем урожая зерна позволит России увеличить потребление

Глава кабмина РФ рассказал о рекордах по сбору зерновых культур в стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что рекордный объем урожая зерна в 2022 году позволит государству увеличить внутреннее потребление сельскохозяйственной продукции и дополнительно оказать помощь дружественным и нуждающимся странам мира. Об этом чиновник сообщил сотрудницам московского хлебобулочного предприятия"Черемушки" во время его посещения.

Дмитрий Николаевич добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся. Еще 10-15 лет назад - президент недавно об этом говорил - казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, в пищевой промышленности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил коллегам о том, что непростая ситуация с урожаем регистрировалась на территории СССР в 1990-е годы, однако сейчас все кардинально изменилось. За прошлый год специалисты смогли собрать рекордный показатель зерна. Речь идет о свыше 150 миллионах тонн зерновых культур. Глава кабмина РФ подчеркнул, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был зафиксирован в 1978 году. Тогда речь шла о 127 миллионах тонн. Сейчас же современная Россия бьет эти рекорды. Чиновник призвал при этом не ухудшать качество продукции. Михаил Мишустин напомнил о том, что российское правительство оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. В настоящее время кабмин обсуждает с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым возможности по льготным условиям для предприятий пищевой промышленности.

Мишустин рассказал о том, как в студенчестве подрабатывал на разгрузке хлеба.

Фото и видео: Правительство России