Мишустин рассказал о том, как в студенчестве подрабатывал на разгрузке хлеба

Глава кабмина РФ вспомнил истории из детства и молодости.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в университете подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной. Воспоминанием чиновник поделился с сотрудницами московского хлебобулочного завода "Черемушки". Он также вспомнил историю о том, как в начальной школе не доел хлеб в школе, после чего учительница посвятила половину урока рассказу о том, какое значение имеет хлеб для страны. Тогда это произвело серьезное печатление на будущего главу правительства РФ. Он привык брать столько хлеба, сколько способен съесть, а не выбрасывать продукт впустую.

Я в институте разгружал хлеб в булочной. Почти год. В булочной на Кутузовском проспекте. Рано утром его привозили - в пять-шесть утра - мы приходили, работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушали, еще и сметану разгружали. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров также сообщил женщинам на предприятии о том, что во время экскурсии по заводу успел рассказать министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву рецепт того самого хлеба, который он пек в детстве.

Мишустин поддержал предложение распространить льготный автолизинг на предприятия пищепрома.

Фото и видео: Правительство России