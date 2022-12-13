Мишустин поддержал предложение распространить льготный автолизинг на предприятия пищепрома

Глава кабмина РФ оценил инициативу сотрудницы ООО "КБК "Черемушки".

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о распространении программы льготного лизинга автомобильного транспорта для нужд пищевой промышленности. Соответствующую инициативу главе кабинета министров предложила одна из сотрудниц предприятия ООО "КБК "Черемушки". Премьер страны посетил производство с рабочим визитом.Работники заметили перед гостем, что на текущий момент ключевым способом доставки продукции с территории хлебозавода остается автомобильный транспорт. Михаил Мишустин согласился с тем, что пищевая продукция может потерять свои свойства за короткое время, поэтому нуждается в оперативной доставке потребителям. Чиновник добавил, что государственная лизинговая программа предусматривает федеральное финансирование в размере двух миллиардов рублей.

Я сейчас дам поручение Денису Валентиновичу Мантурову и коллегам отработать возможность распространения программы. Надо посчитать внимательно, сколько примерно получится средств, но такое поручение дадим, постараемся помочь. Я поддержу это направление обязательно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России