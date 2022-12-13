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Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб

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Премьер-министр посетил ООО "КБК "Черемушки".

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб. Об этом он заявил в ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки".

Во время посещения предприятия Мишустин поинтересовался, помогли ли компании субсидии от правительства в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба, которые должны были сдерживать стоимость продукции при скачке цен в 2022 году. Глава правительства получил утвердительный ответ. Также премьер оценил, что предприятию удалось сдержать цены.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов химической промышленности.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, повышение цен, премьер-министр россии, хлеб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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