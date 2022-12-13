Правительство направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов химической промышленности

Правительство России направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов химической промышленности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, субсидии получат инвесторы, которые вложили средства в проекты производства малой и среднетоннажной химической продукции. К таковым относятся компоненты для строительных и дорожных покрытий, а также бытовой химии и других полезных материалов.
Такие меры окажут значительный мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей, создадут условия для укрепления экономики, развития собственного производства и появления новых возможностей для трудоустройства наших людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество.
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