Правительство направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов химической промышленности

Cубсидии получат инвесторы, вложившие средства в проекты производства малой и среднетоннажной химической продукции.

Правительство России направит 2,5 млрд рублей на субсидии инвестпроектов химической промышленности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, субсидии получат инвесторы, которые вложили средства в проекты производства малой и среднетоннажной химической продукции. К таковым относятся компоненты для строительных и дорожных покрытий, а также бытовой химии и других полезных материалов.

Такие меры окажут значительный мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей, создадут условия для укрепления экономики, развития собственного производства и появления новых возможностей для трудоустройства наших людей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество.

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