Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество

Глава кабмина РФ оценил торгово-экономические связи между странами.

Руководитель российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой двустороннее сотрудничество. Чиновник заметил, что страна является для Москвы стратегическим партнером в регионе Ценгтральной Азии. Он уверен в том, что реализация подписанных по итогам российско-таджикистанских переговоров документов уплотнит собой "ткань совместных торгово-экономических проектов".

Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, правительства ведут активную работу по реализации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил, что в список таких соглашений попали документы о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в сфере здравоохранения и других областях. Он дополнительно напомнил об успешных культурных и гуманитарных контактах.

Мишустин: Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе.

Фото и видео: Правительство России