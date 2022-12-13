Мишустин: Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе

Глава кабмина РФ выступил на конференции в Таджикистане.

Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, которые обеспечат производство полного цикла. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана сделал руководитель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что отечественные компании работают в системообразующих отраслях экономической системы Таджикистана.

Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, – в интересах России и Таджикистана. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил иностранным партнерам о том, что на прошлой неделе в рамках своего ежегодного послания к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин объявил о том, что Россия представляет из себя открытую страну, но самобытную цивилизацию. Руководитель кабмина добавил, что перед странами открываются качественно новые возможности.

В Таджикистане считают целесообразным проработать создание инвестиционного фонда с РФ.

Фото и видео: Правительство России