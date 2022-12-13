В Таджикистане считают целесообразным проработать создание инвестиционного фонда с РФ

Кохир Расулзода сообщил о готовности Душанбе развивать совместные экономические проекты с Москвой.

В Таджикистане считают целесообразным проработать создание инвестиционного фонда с Россией. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания на конференции по межрегиональному сотрудничеству в Душанбе сделал глава местного правительства Кохир Расулзода. В мероприятии принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для дальнейшего наращивания инвестиционного сотрудничества считаем целесообразным проработать создание Инвестиционного фонда Таджикистан - Россия. Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана

Кохир Расулзода полагает, что формирование инвестиционного фонда между двумя государствами могло бы оказать дополнительное содействие совместным проектам. Власти Таджикистана видят целесообразным решением создать совместные предприятия, который займутся переработкой экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Дополнительно страны работают над едиными производственными цепочками и восстанавливают кооперацию по другим экономическим направлениям. Кохир Расулзода добавил, что основой станут уже существующие партнерские соглашения по горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей, текстильной, электротехнической, нефтеперерабатывающей и химической отраслях, машиностроении.

Пассажирка родила дочь во время полета авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Таджикистан.

Фото и видео: Правительство России