На борту самолета появилась на свет девочка. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Пассажирка родила дочь во время полета авиакомпанией "Уральские авиалинии" в Таджикистан. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители рейса. Известно, что воздушный борт вылетел из Москвы в город Худжанд. После того, как борт набрал высоту, одна из женщин почувствовала боли в животе. Она сообщила об этом членам экипажа. Одна из бортпроводников обратилась с просьбой к пассажирам о том, что требуются медики. В самолете оказались наонатолог, две акушерки и врач-рентегнолог. Специалисты помогли родиться на свет девочке. Малышка появилась спустя два часа после начала родов. Потребности в экстренной посадки не возникло.

Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. пресс-служба "Уральских авиалиний"

Отмечается, что ребенок родился здоровым, рост девочки составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После приземления самолета мать с малышкой были госпитализированы бригадой скорой помощи, машина которых уже ожидала пассажирок в аэропорту. На текущий момент женщина вместе с ребенком выписаны из медицинского учреждения.

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Фото и видео: Telegram / SHOT