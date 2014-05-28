Петербуржец отсудил у авиакомпании 10 тысяч рублей за сломанное колесо чемодана

Мужчина потратил почти час, чтобы документально зафиксировать повреждение. В результате авиакомпания согласилась заплатить за поломку 600 рублей.

Мировой судья обязал авиакомпанию "Уральские авиалинии" выплатить пассажиру, летевшему из Калининграда в Петербург, 10 тысяч рублей за сломанное колесо чемодана. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчина с семьёй 23 марта летел в Петербург. При получении багажа он обнаружил, что у чемодана отломано колесо. Мужчина потратил почти час, чтобы документально зафиксировать повреждение. В результате авиакомпания согласилась заплатить за поломку 600 рублей. Мужчину не устроила данная сумма, он обратился в суд.

Суд взыскал с АО "Уральские авиалинии" материальную компенсацию в размере 4 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами, штраф в размере 3,6 тысяч рублей, а также судебные расходы и государственную пошлину.

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