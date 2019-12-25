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За удар в пах инспектору ГИБДД петербуржец заплатит 60 тысяч рублей
Сегодня, 16:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За удар в пах инспектору ГИБДД петербуржец заплатит 60 тысяч рублей

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На суде петербуржец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца на 60 тысяч рублей за удар ногой в пах инспектору ГИБДД. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Ночью 27 августа обвиняемый дебоширил на 17-й линии В. О. В этот момент к нему подошёл старший инспектор ГИБДД и сказал петербуржцу, что тот нарушает общественный порядок. Пьяный мужчина в ответ на замечание ударил инспектора в пах.

На суде петербуржец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. О нём положительно отзываются по месту службы в ВС РФ, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, штраф
Категории: Лента новостей,

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