В Петербурге с 8 ноября закрылась навигация по рекам и каналам

В связи с этим запрещается плавать на маломерных судах в период закрытия водных объектов Петербурга.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в Петербурге с 8 ноября закрывается навигация по рекам и каналам города.

В связи с этим запрещается плавать на маломерных судах в период закрытия водных объектов Петербурга. За нарушение возможно наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции напоминают гражданам о том, что, если они стали свидетелем преступления то они могут сообщить об этом по телефону доверия УТ МВД России по СЗФО: 8 (800) 200-16-02, который входит в систему "горячей линии" МВД России

Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте