Первый катамаран "Соммерс" в Петербурге спустят на воду в конце апреля

Ожидается, что оба судна начнут работу в ближайшую навигацию. Стоимость одного катамарана "Соммерс" составляет 220 млн рублей.

Первый экскурсионно-прогулочный катамаран проекта "Соммерс" будет спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге в конце апреля, а второй катамаран этой серии будет спущен в мае. Об этом сообщила Анна Лебедева, руководитель отдела маркетинга и рекламы судоходной компании "Нева Тревел".

Ожидается, что оба судна начнут работу в ближайшую навигацию. Стоимость одного катамарана "Соммерс" составляет 220 млн рублей. Согласно соглашению, подписанному между проектом "Остров фортов", судоходной компанией "Нева тревел" и Минпромторгом России на ПМЭФ в июне 2022 года, всего строится четыре таких катамарана.

Суда будут вводиться попарно. Ввод второй пары катамаранов "Соммерс" запланирован на следующий год. Они будут осуществлять экскурсионные прогулки вокруг фортов Кронштадта. Двухпалубные катамараны вмещают 147 пассажиров, а их мощность составляет 12 узлов.

Ранее мы сообщили о том, что навигацию по петербургским рекам и каналам откроют с 15 апреля.

Фото: АНО "Остров фортов"