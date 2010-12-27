Навигация в Петербурге в 2018 году: какие мосты разводят, график развода мостов

Piter.TV публикует полезную информацию о навигации на реках и каналах в Северной столице в 2018 году. Мы расскажем о графике развода мостов в обычное время и в дни Чемпионата мира по футболу.

Навигация в Петербурге стартует 20 апреля. Однако водные пути Невы открыты для кораблей и лодок с 10 апреля. Буквально через три дня теплоходам разрешат ходить по Кронверкскому проливу, Фонтанке и Мойке, Зимней канавке, Ново-Адмиралтейскому каналу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. В этом материале Piter.TV публикует полезную информацию для жителей и гостей города о навигации в Петербурге в 2018 году. Будьте внимательны, мосты уже разводят.

Кто открывает и закрывает навигацию в Санкт-Петербурге?

Водами Невы распоряжается одно из подразделений министерства транспорта РФ ФБУ "Волго-Балт". Ведомство отдает приказы о старте и окончании навигации на "федеральной воде" Северной столицы.

Регулированием движения на внутренних реках и каналах занимается Комитет по транспорту. Он выпускает отдельное распоряжение по открытию навигации на Кронверкском проливе, Мойке, Фонтанке, Ново-Адмиралтейском канале, Зимней канавке, канале Грибоедова и Крюковом канале. Обычно это происходит после приказа от "Волго-Балта".

График разводки мостов в 2018 году

Наверняка, вы за год уже подзабыли график разводки мостов в Петербурге. На официальных сайтах "Волго-Балта" (https://www.volgo-balt.ru/) и "Мостотреста" (https://mostotrest-spb.ru) есть точное расписание.

Напомним, что в период навигации разводят 12 мостов — 9 регулярно и по расписанию, 3 — при наличии предварительных заявок от судовладельцев.

Вносим конкретику:

Дворцовый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55;

Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00;

Троицкий — с 1:20 до 4:50;

Литейный — с 1:40 до 4:45;

Большеохтинский — с 2:00 до 5:00;

Александра Невского — с 2:20 до 5:10;

Володарский — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45;

Биржевой — с 2:00 до 4:55;

Тучков — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Разводка Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за двое суток.

Следить за разводкой мостов в Петербурге можно в режиме онлайн через мобильное приложение "Мосты Петербурга". Оно доступно для скачивания в Google Play и AppStore на трех языках — русском, английском и китайском. Ранее мы писали, что в Google Play появилось приложение "Мосты Петербурга": видеообзор сервиса.

Навигация в период Чемпионата Мира по футболу 2018 года

Во время ЧМ-2018 года движение судов будет ограничено на канале Грибоедова. В период с 12 июня по 17 июля не будет водных экскурсий на участке от Невского проспекта до набережной Мойки, рядом с фан-зоной ЧМ-2018 на Конюшенной площади. Эти меры в Комитете по транспорту приняты для того, чтобы обезопасить футбольных болельщиков. Других ограничений для судов и теплоходов пока не ожидается.

Фото: mostotrest-spb