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В ночь на вторник в Петербурге разведут семь мостов
Сегодня, 15:46
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Alena_Zinovieva

В ночь на вторник в Петербурге разведут семь мостов

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Два из них будут разведены не по графику.

В ночь на 28 апреля в городе на Неве будут разведены семь мостов, два из них – не по графику. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Пять переправ на Неве и Большой Неве будут производить работу по разводке согласно графику. При этом Сампсониевский и Гренадерский мосты будут разведены в другое время. По ним нельзя будет проехать автомобилистам с 1:30 до 4:30 утра вторника.

Ранее мы писали, что в Петербурге выбрали подрядчика на строительство этапа Южной Магистрали.

Фото: pixabay.com

Теги: график разводки мостов, мосты в спб, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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