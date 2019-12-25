В ночь на вторник в Петербурге разведут семь мостов

Два из них будут разведены не по графику.

В ночь на 28 апреля в городе на Неве будут разведены семь мостов, два из них – не по графику. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Пять переправ на Неве и Большой Неве будут производить работу по разводке согласно графику. При этом Сампсониевский и Гренадерский мосты будут разведены в другое время. По ним нельзя будет проехать автомобилистам с 1:30 до 4:30 утра вторника.

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