В Петербурге выбрали подрядчика на строительство этапа Южной Магистрали

Работы планируется завершить к середине мая следующего года.

В Смольном выбрали подрядчика на строительство участка Южной Магистрали (ЮМ) от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, третьим этапом магистрали стоимостью свыше 426 миллионов рублей займется АО "Трест".

Подрядчик построит 1,2 км четырехполосной дороги с наружным освещением и закрытым водоотводом. Новая дорога появится, согласно контракту, в середине мая следующего года.

Известно, что первый этап объекта отстраивает ООО "СК "Орион плюс", это участок улицы Сарицкой от ЮМ до Переведенской улицы и сама ЮМ от Сарицкой улицы до продолжения Ленинградского шоссе. Здесь на работы выделено порядка 915 млн рублей.

Строительство ЮМ позволит жилому району в пределах Волхонского, Пулковского и Петербугского шоссе получить транспортную доступность, равно как и центру "Экспофорум".

Ранее мы рассказывали, что на Волховском шоссе отремонтируют мосты через реки Стрелка и Кикенка.

Фото: Piter.TV