На Волховском шоссе отремонтируют мосты через реки Стрелка и Кикенка

Ремонт продлится до 25 мая.

Петербургский "Мостотрест" отремонтирует две переправы на Волхонском шоссе, сообщили в пресс-службе администрации Петродворцового района 14 апреля.

Обновление асфальта проведут на мостах №7 и №8, которые переброшены через реки Кикенка и Стрелка соответственно. Ремонт предположительно продлится до 25 мая. Отмечается, что текущий ремонт моста №7 проходил в 1996 году, а те же мероприятия на соседней конструкции – в 1981 году. Переправы живут на Волхонском шоссе более 50 лет.

Тем временем, на развязке КАД и Выборгского шоссе перекроют один съезд.

Фото: пресс-служба администрации Петродворцового района