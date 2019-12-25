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На Волховском шоссе отремонтируют мосты через реки Стрелка и Кикенка
Сегодня, 11:59
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На Волховском шоссе отремонтируют мосты через реки Стрелка и Кикенка

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Ремонт продлится до 25 мая.

Петербургский "Мостотрест" отремонтирует две переправы на Волхонском шоссе, сообщили в пресс-службе администрации Петродворцового района 14 апреля. 

Обновление асфальта проведут на мостах №7 и №8, которые переброшены через реки Кикенка и Стрелка соответственно. Ремонт предположительно продлится до 25 мая. Отмечается, что текущий ремонт моста №7 проходил в 1996 году, а те же мероприятия на соседней конструкции – в 1981 году. Переправы живут на Волхонском шоссе более 50 лет.

Тем временем, на развязке КАД и Выборгского шоссе перекроют один съезд.

Фото: пресс-служба администрации Петродворцового района

Теги: волховское шоссе, мост, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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