  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На развязке КАД и Выборгского шоссе перекроют один съезд
Сегодня, 18:15
52
nadezhda_sib

На развязке КАД и Выборгского шоссе перекроют один съезд

0 0

На участке будут бороться с колейностью.

На развязке КАД с Выборгским шоссе с 13 по 16 апреля пройдут ремонтные работы. В связи с этим на 3 дня будет полностью перекрыт съезд №2, предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На участке будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы будут вестись в круглосуточном режиме. 

Съезд №2 в направлении Сертолово будет временно закрыт. Информация об этом появится на табло и знаках переменной информации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на участке Днепропетровской улицы отремонтируют дорогу. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: кад, колейность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии