На развязке КАД и Выборгского шоссе перекроют один съезд

На участке будут бороться с колейностью.

На развязке КАД с Выборгским шоссе с 13 по 16 апреля пройдут ремонтные работы. В связи с этим на 3 дня будет полностью перекрыт съезд №2, предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Съезд №2 в направлении Сертолово будет временно закрыт. Информация об этом появится на табло и знаках переменной информации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на участке Днепропетровской улицы отремонтируют дорогу.

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