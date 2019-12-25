  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На участке Днепропетровской улицы отремонтируют дорогу
Сегодня, 16:38
27
himif

На участке Днепропетровской улицы отремонтируют дорогу

0 0

На работы выделено свыше 46 миллионов рублей.

В пятницу, 10 апреля, на участке Днепропетровской улицы от набережной Обводного канала до Растанной улицы начнутся ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Подрядчик ООО "СевЗапДор" обновит 0,95 километров проезжей части и тротуара, на работы выделено свыше 46 миллионов рублей. Ремонт повлияет на движение по Днепропетровской улице: проезд будет затруднен до 19 апреля от набережной Обводного канала до Курской улицы и с 20 по 26 апреля – на участке от Курской улицы до Растанной.

Ранее мы писали, что на трассе "Магистральная" во Всеволожском районе ограничат движение.

Фото: pixabay

Теги: ограничение движения, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии