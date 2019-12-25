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На трассе "Магистральная" во Всеволожском районе ограничат движение 
Сегодня, 13:53
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lizapoluda

На трассе "Магистральная" во Всеволожском районе ограничат движение 

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Скорость движения ограничена.

В среду, 8 апреля, на федеральной дороге "Магистральная" продолжатся работы от трассы "Сортавала" до дороги Санкт-Петербург-Морье. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На время работ скорость движения транспорта ограничена до 50 км/ч. Кроме того, выборочно действует реверсивное движение и регулировка. 

Напомним, что "Магистральная" входит в состав трассы "Скандинавия". Работы на указанном участке дороги ведутся с прошлого года. Дорожники укладывают новое асфальтовое покрытие, укрепляют обочины и оборудуют водоотводы. 

Кроме того, в 2020 году запланирован ремонт на участке Гарболово-Борисова Грива. Дорога будет полостью обновлена к началу осени.

Ранее мы рассказали о том, что в Стрельне начался ремонт Волхонского шоссе.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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