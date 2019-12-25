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В Стрельне начался ремонт Волхонского шоссе
Сегодня, 20:00
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В Стрельне начался ремонт Волхонского шоссе

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Он продлится до 10 мая.

В понедельник, 6 апреля, начался ремонт участка дороги на Волхонском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Ремонт ведется от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы. Участком протяженностью 2,8 км занимается ООО "Возрождение". 

На Волхонском шоссе заменят дорожное покрытие и отремонтируют обочины. В связи с этим для автомобилистов будет поэтапно ограничено движение  с 6 апреля по 10 мая. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство водоводов на Приморском шоссе изменит движение автобусов

Фото: pixabay.com 

Теги: волхонское шоссе, дорожное покрытие, ремонт, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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