В Стрельне начался ремонт Волхонского шоссе

Он продлится до 10 мая.

В понедельник, 6 апреля, начался ремонт участка дороги на Волхонском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Ремонт ведется от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы. Участком протяженностью 2,8 км занимается ООО "Возрождение".

На Волхонском шоссе заменят дорожное покрытие и отремонтируют обочины. В связи с этим для автомобилистов будет поэтапно ограничено движение с 6 апреля по 10 мая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство водоводов на Приморском шоссе изменит движение автобусов.

Фото: pixabay.com