В Стрельне начался ремонт Волхонского шоссе

В понедельник, 6 апреля, начался ремонт участка дороги на Волхонском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Ремонт ведется от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы. Участком протяженностью 2,8 км занимается ООО "Возрождение".
На Волхонском шоссе заменят дорожное покрытие и отремонтируют обочины. В связи с этим для автомобилистов будет поэтапно ограничено движение с 6 апреля по 10 мая.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство водоводов на Приморском шоссе изменит движение автобусов.
Фото: pixabay.com
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