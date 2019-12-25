Строительство водоводов на Приморском шоссе изменит движение автобусов

Изменения вступят в силу 7 апреля.

На три дня участок Приморского шоссе в Курортном районе закроют для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В связи со строительством водоводов будет закрыто движение по Приморскому шоссе от улицы Репина в поселке Репино до Вокзальной улицы в поселке Солнечное. Ограничения повлияют и на маршруты автобусов.

Автобус №211 отправится от вокзала в Зеленогорске и поедет по действующей трассе до Приморского шоссе, далее по Приморскому шоссе, улице Репина, Большому проспекту, Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице в Солнечном и вновь по Приморскому шоссе до остановки метро "Черная речка".

Маршрутка №305 также отправится в объезд по улице Репина, Большому проспекту, Зеленогорскому шоссе и Вокзальной улице.

Изменения будут действовать с 7 по 10 апреля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиропоток в петербургском метро незначительно увеличился.

Фото: avtobus.spb.ru