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Строительство водоводов на Приморском шоссе изменит движение автобусов
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Строительство водоводов на Приморском шоссе изменит движение автобусов

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Изменения вступят в силу 7 апреля.

На три дня участок Приморского шоссе в Курортном районе закроют для движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В связи со строительством водоводов будет закрыто движение по Приморскому шоссе от улицы Репина в поселке Репино до Вокзальной улицы в поселке Солнечное. Ограничения повлияют и на маршруты автобусов.

Автобус №211 отправится от вокзала в Зеленогорске и поедет по действующей трассе до Приморского шоссе, далее по Приморскому шоссе, улице Репина, Большому проспекту, Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице в Солнечном и вновь по Приморскому шоссе до остановки метро "Черная речка". 

Маршрутка №305 также отправится в объезд по улице Репина, Большому проспекту, Зеленогорскому шоссе и Вокзальной улице. 

Изменения будут действовать с 7 по 10 апреля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиропоток в петербургском метро незначительно увеличился. 

Фото: avtobus.spb.ru

Теги: автобусы, курортный район, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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