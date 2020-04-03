В связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182 список предприятий, работающих в городе в условиях нерабочего месяца, увеличился.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что пассажиропоток в петербургском метро незначительно увеличился. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Поезда в Северной столице начали курсировать чаще. Однако интервал составляет от 1 до 3 минут. Отмечается, что рано утром СПб ГУП "Пассажиравтотранс", СПб ГУП "Горэлектротранс", СПб ГУП "Петербургский метрополитен" подготовили "горячий резерв" подвижного состава.

Напомним, что в Петербурге увеличился список предприятий, работающих в городе в условиях нерабочего месяца.

Ранее мы сообщали о том, что изменилось в новых правилах Северной столицы во время карантина.

Фото:Piter.TV