В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что пассажиропоток в петербургском метро незначительно увеличился. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
Поезда в Северной столице начали курсировать чаще. Однако интервал составляет от 1 до 3 минут. Отмечается, что рано утром СПб ГУП "Пассажиравтотранс", СПб ГУП "Горэлектротранс", СПб ГУП "Петербургский метрополитен" подготовили "горячий резерв" подвижного состава.
Напомним, что в Петербурге увеличился список предприятий, работающих в городе в условиях нерабочего месяца.
Ранее мы сообщали о том, что изменилось в новых правилах Северной столицы во время карантина.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )