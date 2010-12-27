  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за репетиции "Алых парусов" будет изменён график разводки мостов
Сегодня, 11:33
102
Lolita.Dubovik98

Из-за репетиции "Алых парусов" будет изменён график разводки мостов

0 0

Время разводки поменяется у Дворцового и Благовещенского мостов.

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга был размещён обновлённый график разводки мостов на ближайшие дни. В связи с проведением репетиций "Алых парусов 2019" в ночь с 8 на 9 июня будет изменён график разводки Дворцового и Благовещенского мостов.

Дворцовый мост будет разведён с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10. 

Благовещенский мост разведут с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15.

Остальные мосты будут разводиться в привычном режиме.

Ранее мы писали, что из-за "StandUp" фестиваля будет изменено движение наземного транспорта.

Фото: pixabay

Теги: алые паруса, график разводки мостов, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии