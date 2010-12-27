В связи с проведением "StandUp" фестиваля будет ограничено движение транспорта

Комики России и мира выступят в Петербурге с 14 по 16 июня.

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга сообщают, что с 7:00 9 июня до 8:00 18 июня будут внесены изменения в движение транспорта. В связи с проведением культурно-массового мероприятия "StandUp Фестиваль 2019", организованного ООО "АСП", по Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома 4 будет прекращено движение наземного транспорта.

Напомним, что "StandUp Фестиваль 2019" пройдёт в Петербурге с 14 по 16 июня. Улица Рубинштейна на эти три дня станет пешеходной. Гостями станут стенд-ап комики России и множества других стран.

Ранее мы писали, что из-за велопробега в Купчино будет изменено движение общественного транспорта.

Фото: standap.ru