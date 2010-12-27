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Движение общественного транспорта во время велопробега в Купчино будет изменено
Сегодня, 9:22
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Lolita.Dubovik98

Движение общественного транспорта во время велопробега в Купчино будет изменено

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8 июня 2019 года состоится велопробег "Велокупчино - Весна 2019".

Выходные во Фрунзенском районе начнутся с масштабного спортивного мероприятия. В субботу, 8 июня в Купчино пройдёт велопробег "Велокупчино - Весна 2019".

Маршрут велосипедистов будет проложен от улицы Димитрова по Бухарестской, далее велопарад свернёт на улицу Ярослава Гашека, Купчинскую, Димитрова и закончится маршрут в точке старта. В связи с этим с 13:00 до 14:00 будет ограничено движение автобусов № 50, 53, 54, 56, 57, 74, 96, 157, 159, 326, троллейбуса №39. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

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Фото: pixabay

 

Теги: новости купчино, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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