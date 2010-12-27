В Саду имени 9 января пройдёт ежегодный Цветочный бал

Праздничное мероприятие состоится 8 июня.

"Цветочный бал" - ежегодное мероприятие, которое организовывается Центром культуры и досуга "Кировец". Для всех любителей бальных танцев - это долгожданное событие, участники тщательно продумывают свои образы и костюмы.

Мероприятие проходит ежегодно под различной тематикой. В прошлом году она была связана с 315-летним юбилеем Петербурга, в этом году бал посвящён эпохе правления Александа I. На танцевальном вечере будет исполнено около 25 танцев. Бесплатные билеты на мероприятие предоставляет Центр культуры и досуга "Кировец" для всех желающих в кабинете №25 ежедневно с 11 до 18 часов.

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Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга