Брюссель отреагировал на сообщения об ударах США по Сирии и Ираку

Аджа Лябиб заметила, что вопрос будет обсуждаться с коллегами по ЕС.

Глава бельгийского внешнеполитического ведомства Аджа Лябиб, а также верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвали к сдержанности на фоне информации об американских воздушных ударах по объектам в Сирии и Ираке, происходящих в ответ на атаку в Иордании. Своими точками зрения политики поделились в рамках неформальной встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Мы призываем к сдержанности, мы знаем, что насилие никогда не может быть ответом. Мы знаем об ударах США по иранским объектам… Это вызывает обеспокоенность, мы призываем к сдержанности, диалогу и дипломатии. Аджа Лябиб, глава МИД Бельгии

Жозеп Боррель отметил, что в Евросоюзе призывают все государства региона стараться избегать эскалации конфликта. Этот вопрос будет находиться на повестке дня в субботу, 3 февраля.

В результате ударов США по округу Эль-Каим в Ираке погиб один человек.

Фото и видео: European Commission