В результате ударов США по округу Эль-Каим в Ираке погиб один человек

Пентагон атаковал КСИР в Ираке и Сирии.

Один мирный житель погиб и еще одно гражданское лицо получил ранения в результате американских бомбардировок объектов, находящихся в в районе Эль-Каим в западной части Ирака. Соответствующие сведения предоставил источник "РИА Новостей" в службах безопасности страны Ближнего Востока.

Согласно первоначальным данным, одно гражданское лицо погибло, еще один человек получил ранения в результате американских бомбардировок объектов в районе Эль-Каим в провинции Анбар на западе Ирака. местные СМИ

Напомним, что власти США в ночь на 3 февраля в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также связанных с ними вооруженным формированиям, находящимся на территории Сирии и Ирака. Воздушная атака началась около 16 часов по местному времени (восточного побережья США). В Пентагоне пояснили, что в списке пораженных американской авиацией целей значатся командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также структуры, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР.

В США не видят признаков того, что Китай убеждает Иран прекратить атаки хуситов.

Фото и видео: Telegram / الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون