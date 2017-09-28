Он считает, что Олимпиада может перестать иметь смысл.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что мировой спорт находится под угрозой. Об этом он рассказал во время внеочередной сессии организации.

По словам Баха, некоторые силы хотят разрушить усилия МОК и подвергают серьезной угрозе мировой спорт. По его словам, скоро все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадают по политическим взглядам. Он считает, что Олимпиада может перестать иметь смысл.

Ранее Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам.

Видео: YouTube / IOC Media