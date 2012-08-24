По его словам, такие действия идут против того, за что сражается МОК.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил отказ Польши выдать визы российским фехтовальщикам. Об этом он заявил во время внеочередной сессии организации.

По его словам, такие действия идут против того, за что сражается МОК. Бах отметил, что большинство спортсменов поддерживает действия организации.

Никто не хочет видеть, чтобы спортсмены страдали из-за действий своего правительства. Томах Бах, глава МОК

Напомним, российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Европейских играх в Кракове из-за отказа пускать их на территорию Польши.

Ранее Бах заявил, что выступающие против допуска россиян страны игнорируют мнение ООН.

Видео: YouTube / IOC Media