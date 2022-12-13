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Президент МОК Бах: выступающие против допуска россиян страны игнорируют мнение ООН

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Томас Бах рассказал о двойных стандартах в Европе.

Те страны, которые выступают против участия россиян и белорусов на международных соревнованиях, грубо пренебрегают мнением специальных представителей ООН в вопросе прав человека. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Эксперт пояснил, что специалисты видели негативную реакцию от ряда определенных европейских государств.  Глава МОК уточнил, что эти страны по какой-то причине не поднимают вопрос о двойных стандартах, и не дают комментарии относительно политических взглядов атлетов, чьи страны вовлечены в другие 70 вооруженных противостояний в мире. ТОмас Бах уверен, что эти страны пренебрегают позицией Совета Всемирной организации.

Я могу только повторить то, что было четко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон, - прискорбно видеть, что некоторые не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.

Томас Бах, глава МОК

Бах назвал срок принятия решения МОК по участию России в Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / IOC Media

Теги: двойные стандарты, европа, мок, оон, томас бах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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