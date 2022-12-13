Бах назвал срок принятия решения МОК по участию России в Олимпиаде

Глава МОК рассказал о том, что требуется соответствовать французскому законодательству.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на пресс-конференции журналистам о том, что решение по участию российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не ранее, чем за год до старта соревнований. Он заметил, что исполнительный комитет займется мониторингом рекомендаций.

Очень рады, что Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF), подтвердила, что они готовы помогать международным спортивным федерациям работать по этому вопросу в гармоничном режиме. Как только у нас будет четкая картина происходящего, мы примем решение. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что в вопросах допуска российских и белорусских спортсменов, согласно рекомендациям МОК, должны учитываться публичные заявления атлетов, в том числе в социальных сетях, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку специальной военной операции.

Бах: ряд стран Африки готовы позволить россиянам выступать под своим флагом.

Фото и видео: YouTube / IOC Media