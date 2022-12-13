Бах: ряд стран Африки готовы позволить россиянам выступать под своим флагом

Глава МОК рассказал о мировой реакции на решение исполнительного комитета.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в рамках пресс-конференции с журналистами о том, что 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов мира приветствовали рекомендации МОК. Речь идет о том, что российские и белорусские атлеты будут допущены до соревнований и турниров в том случае, если они не поддерживают специальную военную операцию на Украине. Если кандидаты будут замечены в контактах с Вооруженными силами или правоохранительными органами, то не смогут принимать участие.

В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских. Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте. Томас Бах, глава МОК

Эксперт добавил, что члены исполнительного комитета получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Речь идет о представителях Африки и Азии. Они заметили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под собственным флагом.

Бах назвал недопустимым влияние правительств на допуск стран к турнирам.





Фото и видео: YouTube / IOC Media