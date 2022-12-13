Бах назвал недопустимым влияние правительств на допуск стран к турнирам

Глава МОК призвал обратить внимание на права человека.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции с журналистами заявил о том, что национальные правительства не должны решать, граждане каких стран могут участвовать в турнирах, а какие - нет. Несколько дней назад исполнительный комитет МОК вынес рекомендацию для международных федераций допускать до стартов не поддержавших специальную военную операцию на Украине россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов. Отказ будет дан в отношении тез, кто сотрудничает с Вооруженными силами или органам безопасности.

Прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире. Они не обращают внимание на заявления докладчиков ООН в области прав человека. Томас Бах, глава МОК

Польша угрожает шантажом МОК из-за возможного допуска России на Олимпиаду.

Фото и видео: YouTube / IOC Media