Польша угрожает шантажом МОК из-за возможного допуска России на Олимпиаду

Польские власти намерены шантажировать Международный олимпийский комитет бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них российских и белорусских атлетов. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF FM сделал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится
Камиль Бортничук, глава Минспорта Польши
Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК рекомендовал глобальным федерациям допускать до стартов на соревнованиях и турниров не поддерживавших специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных участников. Также МОК предлагает не допускать до соревнований тех спортсменов, которые имеют контакты с вооруженными силами и органами безопасности. Команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Польша не будет выполнять рекомендацию МОК о допуске атлетов из России.
Фото и видео: YouTube / RMF24
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