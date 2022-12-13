Польша угрожает шантажом МОК из-за возможного допуска России на Олимпиаду

Камиль Бортничук оценил решение МОК по России и Белоруссии.

Польские власти намерены шантажировать Международный олимпийский комитет бойкотом Олимпийских игр из-за возможного участия в них российских и белорусских атлетов. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF FM сделал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится Камиль Бортничук, глава Минспорта Польши

Напомним, что ранее исполнительный комитет МОК рекомендовал глобальным федерациям допускать до стартов на соревнованиях и турниров не поддерживавших специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных участников. Также МОК предлагает не допускать до соревнований тех спортсменов, которые имеют контакты с вооруженными силами и органами безопасности. Команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Польша не будет выполнять рекомендацию МОК о допуске атлетов из России.

Фото и видео: YouTube / RMF24