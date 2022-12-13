Польша не будет выполнять рекомендацию МОК о допуске атлетов из России

Матеуш Моравецкий оценил решение исполкома МОК по российским атлетам.

Польские власти не будут выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Российских спортсменов нет на спортивных соревнованиях в Польше. Если, основываясь на своей рекомендации, МОК будет требовать участия этих спортсменов, то мы на это не согласимся. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду 29 марта в эфире радиостанции Sputnik заявила о том, что решение исполнительного комитета МОК по введению ограничений на допуск российских атлетов является "экспериментом над человечностью".Захарова назвала решение МОК по российским спортсменам проявлением национализма.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka