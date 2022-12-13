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Польша не будет выполнять рекомендацию МОК о допуске атлетов из России

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Матеуш Моравецкий оценил решение исполкома МОК по российским атлетам.

Польские власти не будут выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Российских спортсменов нет на спортивных соревнованиях в Польше. Если, основываясь на своей рекомендации, МОК будет требовать участия этих спортсменов, то мы на это не согласимся.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду 29 марта в эфире радиостанции Sputnik заявила о том, что решение исполнительного комитета МОК по введению ограничений на допуск российских атлетов является "экспериментом над человечностью".Захарова назвала решение МОК по российским спортсменам проявлением национализма.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka

Теги: матеуш моравецкий, мок, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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