Захарова назвала решение МОК по российским спортсменам проявлением национализма

В МИД РФ сравнили ситуацию с отказом Запада сертифицировать российские вакцины от ковида.

Международный олимпийский комитет (МОК) дал спортивным федерациям рекомендацию, которую можно расценить как опасный и преступный фарс. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала постановление исполнительного комитета по условиям для атлетов из РФ и Белоруссии по участии в турнирах и соревнованиях. Речь идет о нейтральном статусе. По мнению дипломата, далее это требование может перекинуться на другие сферы жизни, даже далекие от политики. В частности, рей идет о медицине.

Любая другая сфера может быть подвержена такой же дикой коррозии. Представьте, приходит человек в больницу, а ему говорят: а у вас какие политические взгляды, вы на митинги на какие ходите, правильные или неправильные? Помните, как пела Юлия Савичева – "носишь майку с чем"? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнил о том, что во время пандемии коронавирусной инфекции западные страны препятствовали выходу на мировой рынок российских вакцин по тем же самым идеологическим соображениям. Мария Захарова уточнила, что сертификаты о вакцинации должны были быть от "правильных компаний" с нужной Западу политической идеологией.

"За один год все изменилось". Захарова заявила о развороте в политике США.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik