Премьер Бельгии: лидеры ЕС согласуют финансирование для Украины

Глава правительства Бельгии Александр де Кроо считает, что страны Европейского союза на региональном саммите смогут добиться компромисса по финансированию Украины. Такое мнение иностранный чиновник высказал журналистам перед началом встречи в Брюсселе. Политик пояснил, что на специальном мероприятии страны-члены будут говорить о поправках, вносимых в многолетний бюджет ЕС. Изменения включают в себя 50 миллиардов евро для финансирования киевского режима, а также средства для Вооруженных сил Украины в размере 20 миллиардов долларов.
Я уверен, что 27 стран ЕС добьются компромисса…. Мы можем достичь единства в поддержке Украины, добиться финансирования, которое необходимо населению Украины... Конечно, есть необходимость в прозрачности, контроле за тем, как тратятся эти средства.
Александр де Кроо, премьер Бельгии
Напомним, что в настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.
Премьер Бельгии назвал сроки согласования в ЕС финансирования Украины.
Фото и видео: European Commission
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