Премьер Бельгии назвал сроки согласования в ЕС финансирования Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что для согласования финансирования Европейского союза для Украины потребуется еще "несколько недель". Соответствующей информацией европейский политик поделился с местными журналистами в Брюсселе перед началом второго дня саммита ЕС.
Мы достигли вчера хорошего прогресса по этому вопросу, но нам необходимо единогласное решение, для него потребуется несколько недель.
Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии
Напомним, что вчера Венгрия на саммите ЕС ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро. Этот пакет также включал в себя в 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь киевскому режиму на период с 2024 по 2027 годы.
ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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