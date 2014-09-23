Премьер Бельгии назвал сроки согласования в ЕС финансирования Украины

Александр де Кроо прокомментировал несогласие Венгрии с позицией ЕС.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что для согласования финансирования Европейского союза для Украины потребуется еще "несколько недель". Соответствующей информацией европейский политик поделился с местными журналистами в Брюсселе перед началом второго дня саммита ЕС.

Мы достигли вчера хорошего прогресса по этому вопросу, но нам необходимо единогласное решение, для него потребуется несколько недель. Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии

Напомним, что вчера Венгрия на саммите ЕС ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро. Этот пакет также включал в себя в 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь киевскому режиму на период с 2024 по 2027 годы.

ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд.

Фото и видео: YouTube / European Commission